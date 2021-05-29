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В Беларуси освободили журналистку TUT.ВY после 15 суток ареста

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Суббота 29 мая 2021 15:42
В Беларуси освободили журналистку TUT.ВY после 15 суток ареста Фото: Любовь Касперович (t.me/tutby_official)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси освободили журналистку TUT.ВY Любовь Касперович. Ее освободили после 15 суток ареста.

Об этом сообщает TUT.ВY.

Журналистку задержали 14 мая, когда в Минске начался суд по "делу студентов".

Она брала интервью у друзей подсудимых и оказалась за решеткой. Ее осудили по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии).

"Процесс шёл по скайпу. Свидетель-милиционер во время допроса находился с Любой в одной комнате, но Сергея Кацера - судью Суда Московского района это не смутило", - говорится в сообщении.

Ранее в Беларуси задержали 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY. Среди них как сотрудники сайта, так и другие люди.

Напомним, 18 мая в Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY.

Причиной стало то, что прокуратура якобы установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале.

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