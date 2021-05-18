ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Беларуси заблокировали оппозиционный портал TUT.BY

Новина українською →
Минск, Вторник 18 мая 2021 12:57
В Беларуси заблокировали оппозиционный портал TUT.BY Фото: портал TUT.BY заблокировали (reform.by)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY. На данный момент доступ к порталу ограничен, сайт не открывается в интернет-браузерах.

Об этом пишет издание Onliner.

Сообщается, что блокировку ресурса подтвердил основатель Кирилл Волошин. По его словам, это произошло по уголовному делу, открытому по статье уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.

"На основании уведомления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям", - говорится в сообщении белорусского Мининформа.

Также сообщается, что прокуратура установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале TUT.BY.

Напомним, в январе TUT.BY окончательно лишили статуса средства массовой информации. После этого он продолжил работать как интернет-ресурс.

Портал TUT.BY активно освещал протесты против режима Александра Лукашенко, а также предоставлял площадку для представителей оппозиции. Осенью 2020 года стало известно о первых санкциях против него.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика СМИ Беларусь оппозиция
NEWS
В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса
В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине