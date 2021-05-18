В Беларуси заблокировали оппозиционный портал TUT.BY

В Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY. На данный момент доступ к порталу ограничен, сайт не открывается в интернет-браузерах.

Сообщается, что блокировку ресурса подтвердил основатель Кирилл Волошин. По его словам, это произошло по уголовному делу, открытому по статье уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.

"На основании уведомления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям", - говорится в сообщении белорусского Мининформа.

Также сообщается, что прокуратура установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале TUT.BY.