В Беларуси заблокировали оппозиционный портал TUT.BY
В Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY. На данный момент доступ к порталу ограничен, сайт не открывается в интернет-браузерах.
Об этом пишет издание Onliner.
Сообщается, что блокировку ресурса подтвердил основатель Кирилл Волошин. По его словам, это произошло по уголовному делу, открытому по статье уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.
"На основании уведомления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям", - говорится в сообщении белорусского Мининформа.
Также сообщается, что прокуратура установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале TUT.BY.
Напомним, в январе TUT.BY окончательно лишили статуса средства массовой информации. После этого он продолжил работать как интернет-ресурс.
Портал TUT.BY активно освещал протесты против режима Александра Лукашенко, а также предоставлял площадку для представителей оппозиции. Осенью 2020 года стало известно о первых санкциях против него.