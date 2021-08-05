Беларусь усиливает охрану госграницы
Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы. Усиление границы началось по поручению Александра Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
"В первую очередь осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые", - заявил Бычковский.
Он также добавил, что с учетом складывающейся обстановки органами пограничной службы уточнено взаимодействие с подразделениями Министерства обороны страны и внутренних войск Министерства внутренних дел для формирования резервов из подразделений.
Напомним, ранее Александр Лукашенко поручил своим силовикам закрыть "каждый метр" границы Беларуси.
Кроме того, Литва и Беларусь конфликтуют из-за потока нелегальных мигрантов между их странами. Литва обвиняет Беларусь пропуска иностранцев, которые потом пытаются попасть в ЕС.
4 августа стало известно, что на границе между странами умер нелегальный мигрант.