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На белорусско-литовской границе умер нелегальный мигрант

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Беларусь, Среда 04 августа 2021 12:27
На белорусско-литовской границе умер нелегальный мигрант Фото: на белорусско-литовской границе умер нелегальный мигрант (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о смерти человека на границе с Литвой. Известно, что мужчина был не славянской внешности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание "Белта".

По информации ведомства, инцидент произошел на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони.

Указано, что мужчина был обнаружен белорусскими пограничниками в тяжелом состоянии. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, но он скончался на месте.

Напомним, что в палаточном лагере на территории полигона Руднинкай на границе Литвы и Беларуси мигранты устроили беспорядки. Причиной стало плохое содержание нелегалов.

Добавим, власти Литвы депортировали первого нелегального мигранта из Беларуси.

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