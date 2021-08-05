Білорусь посилює охорону держкордону
Офіційний представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що білоруські прикордонники посилюють охорону державного кордону. Посилення кордону почалося за дорученням Олександра Лукашенка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белт".
"В першу чергу здійснено додаткове посилення зеленого кордону. Збільшено кількість нарядів, здійснено маневр сил і засобів з другорядних напрямків на найбільш значущі", - заявив Бичковський.
Він також додав, що з урахуванням ситуації, що складається органами прикордонної служби уточнено взаємодію з підрозділами Міністерства оборони країни і внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ для формування резервів з підрозділів.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко доручив своїм силовикам закрити "кожен метр" кордону Білорусі.
Крім того, Литва і Білорусь конфліктують через потік нелегальних мігрантів між їхніми країнами. Литва звинувачує Білорусь пропуску іноземців, які потім намагаються потрапити в ЄС.
4 серпня стало відомо, що на кордоні між країнами помер нелегальний мігрант.