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Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы Беларуси

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Четверг 05 августа 2021 11:06
Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы Беларуси Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко поручил своим силовикам закрыть "каждый метр" границы Беларуси. Решение он озвучил сегодня на совещании по вопросам ситуации на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Он уточнил, что никто не должен попасть в Беларусь с "юга или запада".

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, такой шаг необходим якобы для того, чтобы сопредельные страны не смогли реализовывать тактику выдворения нелегальных мигрантов через официальные пропускные пункты.

"Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры", - сказал он.

Как известно, на юге Беларусь граничит с Украиной, на западе - с Польшей, на севере - с Литвой и Латвией, а восточным соседом является Россия.

Напомним, Литва и Беларусь конфликтуют из-за потока нелегальных мигрантов между их странами. Литва обвиняет Беларусь пропуска иностранцев, которые потом пытаются попасть в ЕС.

4 августа стало известно, что на границе между странами умер нелегальный мигрант.

Ранее Беларусь оставила в силе решение о запрете въезда на свою территорию украинцам. Однако в ограничениях есть исключения.

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Александр Лукашенко Беларусь Граница с Украиной
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