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У Литвы есть доказательства причастности режима Беларуси к наплыву мигрантов, - МИД

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Вильнюс, Вторник 03 августа 2021 21:01
У Литвы есть доказательства причастности режима Беларуси к наплыву мигрантов, - МИД Фото: заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас (flickr.com/97441645@N08)
Автор: РБК-Украина

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что у Вильнюса есть доказательство причастности режима Беларуси к наплыву мигрантов. В частности, участия белорусских пограничников в переброске нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки в Литву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Москвы".

"Таких доказательств много. Последним из них является видео, снятое представителями Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ, - ред.), где мы видим, как машина белорусских пограничников сопровождает группу мигрантов вплоть до границы. Обратный ход они дали, когда поняли, что их снимают", - заявил замглавы МИД Литвы.

По его словам, первые признаки будущего миграционного кризиса появились после того, как Беларусь сторона перестала сотрудничать с Литвой по вопросам миграции, что делалось до марта этого года.

"Тогда при предъявлении нужных документов нелегальных мигрантов, попавших в Литву с территории Беларуси, принимали обратно. Потом у нас начали появляться доказательства прямого участия должностных лиц Беларуси в этом трафике", - сказал Адоменас.

Напомним, недавно на территорию Литвы через белорусскую границу ворвалось рекордное количество нелегальных мигрантов.

Добавим, что в палаточном лагере на границе Литвы и Беларуси мигранты устроили беспорядки из-за плохого содержания.

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