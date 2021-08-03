У Литвы есть доказательства причастности режима Беларуси к наплыву мигрантов, - МИД

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что у Вильнюса есть доказательство причастности режима Беларуси к наплыву мигрантов. В частности, участия белорусских пограничников в переброске нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки в Литву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Москвы" .

"Таких доказательств много. Последним из них является видео, снятое представителями Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ, - ред.), где мы видим, как машина белорусских пограничников сопровождает группу мигрантов вплоть до границы. Обратный ход они дали, когда поняли, что их снимают", - заявил замглавы МИД Литвы.

По его словам, первые признаки будущего миграционного кризиса появились после того, как Беларусь сторона перестала сотрудничать с Литвой по вопросам миграции, что делалось до марта этого года.

"Тогда при предъявлении нужных документов нелегальных мигрантов, попавших в Литву с территории Беларуси, принимали обратно. Потом у нас начали появляться доказательства прямого участия должностных лиц Беларуси в этом трафике", - сказал Адоменас.