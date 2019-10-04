Беларусь и Украина обсудили альтернативные пути поставок энергоресурсов

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Большая часть переговоров Зеленским с Лукашенко была посвящена этой теме

Украина и Беларусь обсудили альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире.

Лукашенко рассказал, что большая часть переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским была посвящена этой теме.

"Мы не скрываем то, что мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем уже непосредственно действовать. Это вполне естественно, не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость, если хотите - нынешняя безопасность двух государств", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Беларусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов на предприятия Украины.

"Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем необходимо поддерживать проекты в этой области", – добавил Лукашенко.

Напомним, Беларусь и Украина договорились о восстановлении судоходства по Днепру.

Также РБК-Украина сообщало, что деловые круги и предприятия Беларуси и Украины подписали несколько десятков документов на сумму более 500 млн долларов.