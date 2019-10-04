Зеленский: Беларусь наш ключевой торговый партнер

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский об этом заявил на совместной конференции с Лукашенко

Беларусь - ключевой торговый партнер для Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Украинский президент заявил, что товарооборот между Украиной и Беларусью превысил 5 млрд долларов за прошлый год.

"Беларусь наш ключевой торговый партнер. Товарооборот между странами превысил 5 млрд долларов за прошлый год. Я согласен с Александром Григорьевичем, что мы можем и должны превысить отметку в 6, 8, не хочется останавливаться, миллиардов долларов. Эта задача адресованная совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Уже в ближайшее время будет обновлена ​​украинская часть этой комиссии ", - заявил Зеленский.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 4 жовтня 2019 р.

Президент также назвал главные приоритеты в международных отношениях между Украиной и РФ: сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комсплексе.

Кроме того, Зеленский заявил, что Беларусь остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира.

"Территории в границах, которые признаны мировым сообществом, где Крым и Донбасс - это и всегда будет Украина", - заявил он.

Напомним, сегодня Лукашенко помиловал украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж.

Кроме того, Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в Украине никогда не будет проблем с его страной.