Зеленский: Беларусь наш ключевой торговый партнер

Владимир Зеленский об этом заявил на совместной конференции с Лукашенко
Беларусь - ключевой торговый партнер для Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Украинский президент заявил, что товарооборот между Украиной и Беларусью превысил 5 млрд долларов за прошлый год.
"Беларусь наш ключевой торговый партнер. Товарооборот между странами превысил 5 млрд долларов за прошлый год. Я согласен с Александром Григорьевичем, что мы можем и должны превысить отметку в 6, 8, не хочется останавливаться, миллиардов долларов. Эта задача адресованная совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Уже в ближайшее время будет обновлена украинская часть этой комиссии ", - заявил Зеленский.
Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 4 жовтня 2019 р.
Президент также назвал главные приоритеты в международных отношениях между Украиной и РФ: сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комсплексе.
Кроме того, Зеленский заявил, что Беларусь остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира.
"Территории в границах, которые признаны мировым сообществом, где Крым и Донбасс - это и всегда будет Украина", - заявил он.
Напомним, сегодня Лукашенко помиловал украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж.
Кроме того, Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в Украине никогда не будет проблем с его страной.