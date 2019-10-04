Білорусь і Україна обговорили альтернативні шляхи поставок енергоресурсів

Велика частина переговорів Зеленським з Лукашенком була присвячена цій темі
Україна і Білорусь обговорили альтернативні шляхи постачання вуглеводневої сировини з світових ринків. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на засіданні II Форуму регіонів Білорусі та України в Житомирі.
Лукашенко розповів, що більша частина переговорів з президентом України Володимиром Зеленським була присвячена цій темі.
"Ми не приховуємо те, що ми сьогодні опрацьовуємо альтернативні шляхи постачання вуглеводневої сировини з світових ринків. Велика частина переговорів була присвячена цій темі. Ми домовилися, що ми не просто будемо опрацьовувати варіанти, а будемо вже безпосередньо діяти. Це цілком природно, не спрямоване проти будь-то інших країн. Це наша необхідність, якщо хочете, нинішня безпека двох держав", - підкреслив Лукашенко.
Лукашенко заявив, що Білорусь готова вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів на підприємства України.
"Ми готові вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів для ваших підприємств. Вважаю, що в подальшому необхідно підтримувати проекти в цій галузі", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, Білорусь і Україна домовилися про відновлення судноплавства по Дніпру.
Також РБК-Україна повідомляло, що ділові кола і підприємства Білорусі та України підписали кілька десятків документів на суму понад 500 млн доларів.