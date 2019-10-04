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Білорусь і Україна обговорили альтернативні шляхи поставок енергоресурсів

Новини » Політика    04.10.2019 - 16:32
Білорусь і Україна обговорили альтернативні шляхи поставок енергоресурсів
Ілюстративне фото (GettyImages)

Велика частина переговорів Зеленським з Лукашенком була присвячена цій темі

Україна і Білорусь обговорили альтернативні шляхи постачання вуглеводневої сировини з світових ринків. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на засіданні II Форуму регіонів Білорусі та України в Житомирі.

Лукашенко розповів, що більша частина переговорів з президентом України Володимиром Зеленським була присвячена цій темі.

"Ми не приховуємо те, що ми сьогодні опрацьовуємо альтернативні шляхи постачання вуглеводневої сировини з світових ринків. Велика частина переговорів була присвячена цій темі. Ми домовилися, що ми не просто будемо опрацьовувати варіанти, а будемо вже безпосередньо діяти. Це цілком природно, не спрямоване проти будь-то інших країн. Це наша необхідність, якщо хочете, нинішня безпека двох держав", - підкреслив Лукашенко.

Лукашенко заявив, що Білорусь готова вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів на підприємства України.

"Ми готові вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів для ваших підприємств. Вважаю, що в подальшому необхідно підтримувати проекти в цій галузі", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, Білорусь і Україна домовилися про відновлення судноплавства по Дніпру.

Також РБК-Україна повідомляло, що ділові кола і підприємства Білорусі та України підписали кілька десятків документів на суму понад 500 млн доларів.

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Новини України Олександр ЛукашенкоУкраїнаБілорусь
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