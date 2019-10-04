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Беларусь и Украина договорились о восстановлении судоходства по Днепру

Новости » Политика    04.10.2019 - 15:30
Беларусь и Украина договорились о восстановлении судоходства по Днепру
Фото: Река Днепр (pixabay.com/ru/users/ElenaSa)

Об этом стало известно после встречи Лукашенко с Зеленским

Премьер-министр Беларуси Игорь Ляшенко заявил, что вопрос о восстановлении судоходства по Днепру будет решен в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что Ляшенко сделал такое заявление после встречи президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. На встрече Лукашенко отметил, что судоходство по Днепру выгодно обеим странам.

"Не в полной мере используются наши возможности в транспортно-логистической сфере. Хочу выразить признательность по сегодняшнему решению Владимира Зеленского о том, что в самое ближайшее время вопрос по речному судоходству по Днепру будет решен", - сказал Ляшенко.

По словам Ляшенко, у Беларуси есть также перспективы сотрудничества в области модернизации украинской инфраструктуры, включая дорожное строительство, благоустройство территорий, обновление парка пассажирской, коммунальной, дорожно-строительной техники. Кроме того, страны готовы развивать взаимодействие в нефтехимической и энергетической сферах.

Напомним, Лукашенко заявил, что уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Также он сообщил, что Беларусь готова помочь Украине с окончанием войны на Донбассе.

Также РБК-Украина сообщало, что по словам Зеленского, Беларусь - ключевой торговый партнер для Украины.

Беларусь готова помочь в урегулировании конфликта на Донбассе Зеленский: Беларусь наш ключевой торговый партнер
Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБеларусь
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