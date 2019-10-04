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Беларусь и Украина подписали договора на поставку продукции на более 500 млн долларов

Новости » Экономика    04.10.2019 - 06:00
Беларусь и Украина подписали договора на поставку продукции на более 500 млн долларов
Иллюстративное фото (GettyImages)

На Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире подписали документы о поставках товаров из Беларуси

Деловые круги и предприятия Беларуси и Украины подписали несколько десятков документов на сумму более 500 млн долларов. Об этом передает РК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Как сообщил председатель беларусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович, соглашения на поставку беларусской продукции на сумму более чем 542 млн долларов подписали на I Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире.

"Открылись новые направления, по которым подписаны контракты. Это не только традиционная нефтехимия, машиностроение - это еще и строительная сфера, легкая и пищевая промышленность. То есть мы расширяем наш экспортный портфель", - сказал председатель БелТПП.

Он добавил, что Беларусь и Украина обладают очень мощным логистическим потенциалом и в этом направлении еще есть много перспектив сотрудничества.

Всего подписано четыре десятка различных документов. В числе подписантов: "БНК-Украина", ОАО "Милкавита", ОАО "БелАЗ", МТЗ, "Белкоммунмаш", ОАО "Белорусский металлургический завод, ОАО "Минский автомобильный завод", бумажная фабрика "Спартак" и другие.

Напомним, 4 октября в рамках Форума регионов состоится визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину. На встрече будет поднят вопрос освобождения украинского журналиста Павла Шаройка, которого обвинили в шпионаже и осудили на 8 лет.

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