Беларусь планирует в ответ ввести санкции против Запада

По словам премьера Романа Головченко, во время совещания с президентом, был обсужден очередной пакет санкций в отношении Беларуси.

"Во-первых, это нелегитимно. Во-вторых, от этого страдают граждане, о которых они якобы пекутся, предприятия. Но тем не менее эти решения приняты", - заявил Головченко.

Как отметил премьер, Минск якобы несколько раз откладывал принятие жестких мер против Запада, рассчитывая на благоразумие другой стороны.

"Оно не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны", - добавил Головченко.