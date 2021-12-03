UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беларусь планирует в ответ ввести санкции против Запада

Автор: Сергей Пышкин

Недавно ЕС и ряд других стран ввели санкции против Беларуси на фоне миграционного кризиса. Минск, со своей стороны, планирует согласовать экономические ограничения в качестве ответной меры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Белта".

По словам премьера Романа Головченко, во время совещания с президентом, был обсужден очередной пакет санкций в отношении Беларуси.

"Во-первых, это нелегитимно. Во-вторых, от этого страдают граждане, о которых они якобы пекутся, предприятия. Но тем не менее эти решения приняты", - заявил Головченко.

Как отметил премьер, Минск якобы несколько раз откладывал принятие жестких мер против Запада, рассчитывая на благоразумие другой стороны.

"Оно не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны", - добавил Головченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, кто попал в пятый пакет санкций ЕС против Беларуси.

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада также ввели ограничения против страны из-за пренебрежения международным правом со стороны режима Александра Лукашенко.

Тем временем у Лукашенко призывают европейских политиков одуматься.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЗападСанкции