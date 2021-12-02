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США, Британия и Канада ввели санкции против Беларуси

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Четверг 02 декабря 2021 17:44
США, Британия и Канада ввели санкции против Беларуси Фото: США, Британия и Канада ввели санкции против Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 2 декабря, Соединенные Штаты, Великобритания и Канада ввели новые пакеты санкций против Беларуси. Санкции были введены в ответ на продолжающееся пренебрежение международным правом со стороны режима Александра Лукашенко и нарушение основных свобод и прав человека в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Британии, МИД Канады и Министерства финансов США.

Санкции США

Новые санкции Соединенных Штатов затронули 20 человек, 12 организаций и три воздушных судна.

В числе граждан Беларуси, попавших под американские ограничения - сын Александра Лукашенко Дмитрий.

Кроме того, США ввели санкции против компаний, а именно - производителя калийных удобрений ("Белорусская калийная компания", "Славкалий"), президентского спортивного клуба, туроператора "Центркурорт", авиаперевозчика "ТрансавиаЭкспорт".

Также в санкционный список внесены ОАО "Агат - электромеханический завод", ООО "Агророзквит", ОАО "140 ремонтный завод", ОАО "Кидма тек", ООО "ГардСервис", ОАО "Пеленг".

Санкции Британии

Великобритания ввела санкции против производителя и экспортера удобрений из хлористого калия "Беларуськалия".

Кроме того, Британия заморозила активы и запретила въезд для "пяти пропагандистов, игравших ключевую роль в распространении дезинформации в Беларуси, высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за подавление гражданского общества и демократической оппозиции в стране, а также судьи и помощника прокурора, ответственных за многочисленные политически мотивированные решения против журналистов, активистов и протестующих - включая двух журналистов "БелСат", которые были заключены в тюрьму в 2020 году за прямую трансляцию мирных протестов".

Санкции Канады

Власти Канады ввели санкции в отношении 24 физических и 7 юридических лиц Беларуси. В частности, в санкционный список попали:

  • "Центркурорт",
  • президентский спортивный клуб,
  • "Гардсервис" (первоначальное название "БелСекьюритиГрупп"),
  • "БелТехЭкспорт",
  • ОАО "Пеленг",
  • "140 ремонтный завод",
  • электромеханический завод "АГАТ".
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Соединенные Штаты Америки Беларусь Великобритания Канада Санкции
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