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У Лукашенко призывают европейских политиков одуматься из-за санкций

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Беларусь, Пятница 03 декабря 2021 02:30
У Лукашенко призывают европейских политиков одуматься из-за санкций Фото: Лукашенко призывает европейских политиков одуматься из-за санкций (president.gov.by)
Автор: Анна Полисученко

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало заявление "в связи с принятием ЕС очередного пакета санкций в отношении Беларуси". В нем оно призвало "европейских политиков одуматься".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МИД Беларуси.

Европейский союз расширил санкционный список против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Глубина абсурда как непосредственно решения Европейского союза об очередных санкциях против суверенной Беларуси, так и самого его содержания уже с трудом поддается пониманию", - говорится в сообщении.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства Евросоюза в ответ на санкции, введенные против Минска.

"В пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису. За этим скрывается желание избавиться от конкурентов", - добавляют в МИД Беларуси.

Сообщается, что "вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии - Евросоюзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься".

Ранее мы писали о том, кто попал в список новых санкций ЕС против Беларуси.

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