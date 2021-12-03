Білорусь планує у відповідь ввести санкції проти Заходу

За словами прем’єра Романа Головченка, під час наради з президентом, було обговорено черговий пакет санкцій щодо Білорусі.

"По-перше, це нелегітимно. По-друге, від цього страждають громадяни, про яких вони нібито дбають, підприємства. Але, проте, ці рішення прийняті", - заявив Головченко.

Як відзначив прем’єр, Мінськ, нібито, декілька разів відкладав прийняття жорстких заходів проти Заходу, розраховуючи на розсудливість іншої сторони.

"Вона не була виявлена, тому ми підготували й найближчими днями введемо пакет відповідних заходів економічного реагування на ті обмежувальні дії, які вжито щодо нашої країни", - додав Головченко.