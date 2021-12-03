RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білорусь планує у відповідь ввести санкції проти Заходу

Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно ЄС та низка інших країн ввели санкції проти Білорусі на тлі міграційної кризи. Мінськ, зі свого боку, планує погодити економічні обмеження проти Заходу у відповідь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Белта".

За словами прем’єра Романа Головченка, під час наради з президентом, було обговорено черговий пакет санкцій щодо Білорусі.

"По-перше, це нелегітимно. По-друге, від цього страждають громадяни, про яких вони нібито дбають, підприємства. Але, проте, ці рішення прийняті", - заявив Головченко.

Як відзначив прем’єр, Мінськ, нібито, декілька разів відкладав прийняття жорстких заходів проти Заходу, розраховуючи на розсудливість іншої сторони.

"Вона не була виявлена, тому ми підготували й найближчими днями введемо пакет відповідних заходів економічного реагування на ті обмежувальні дії, які вжито щодо нашої країни", - додав Головченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, хто потрапив до п'ятого пакета санкцій ЄС проти Білорусі.

Сполучені Штати, Великобританія і Канада також ввели обмеження проти країни через нехтування міжнародним правом з боку режиму Олександра Лукашенка.

Тим часом у Лукашенка закликають європейських політиків одуматися.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьЗападСанкції