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Беларусь может наладить импорт нефти через Украину

Новости » Энергетика    23.04.2019 - 15:11
Беларусь может наладить импорт нефти через Украину
Иллюстративное фото (uspa.gov.ua)

Поставки нефти в Беларусь могут наладить через порт Одессы

Беларусь до конца 2019 года может наладить импорт нефти через порты Украины или стран Балтии. Об этом заявил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб, передает БЕЛТА.

По его словам, Украина и страны Балтии заинтересованы в дополнительном потоке нефти через их порты. В то же время конкретный маршрут импорта нефти альтернативной российской будет зависеть от условий сопредельных стран.

"Либо балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация таких поставок. Мозырский НПЗ находится ближе к Украине, то есть вполне возможно, что нефть будет идти через Украину. "Нафтан" ближе к прибалтийским портам, соответственно, логично рассматривать порты Балтийского моря", - пояснил Гриб.

Отметим, сегодня Беларусь приостановила поставки бензина и дизеля в Украину из-за некачественной нефти из Российской Федерации.

Напомним, в начале апреля Беларусь решила поднять тариф на транзит для российской нефти.

Ранее также сообщалось, что с 1 июня Российская Федерация установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. По словам российского премьера Дмитрия Медведева, на эти меры Россия идет для защиты своих интересов.

 

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