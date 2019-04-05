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Беларусь решила поднять тариф на транзит для российской нефти

Новости » Энергетика    05.04.2019 - 14:47
Беларусь решила поднять тариф на транзит для российской нефти
Иллюстративное фото (facebook.com/vladtime)

Повысить тариф на прокачку по участку нефтепровода "Дружба" Беларусь намерена с 1 мая

Беларусь уведомила российскую компанию "Транснефть", что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%. Об этом сообщил президент компании Николай Токарев, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Он заявил, что предложение увеличить тариф на прокачку через трубопровод "Дружба" - обычная процедура.

"У нас есть методика, согласовывается тариф, и сейчас площадка переговоров об этом будет в правительстве… Повышение на 23% - это переговорная позиция Минска", - отметил он.

Повысить тариф на прокачку по своему участку нефтепровода "Дружба" Беларусь намерена с 1 мая. В Беларуси таким образом хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта.

При этом в РФ заявили, что предложение - "довольно спорное" и будет поводом для переговоров.

Добавим, что между РФ и Беларусью с 2010 года действует соглашение, которое регулирует тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам в Беларусь. Соглашение допускает плановый и внеплановый пересмотр тарифов.
 

Напомним, 21 марта вступили в силу расширенные санкции против России. Санкции были введены в отношении ряда физических и юридических лиц, в том числе против "Роснефти".

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