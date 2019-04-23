Білорусь може налагодити імпорт нафти через Україну

Ілюстративне фото (uspa.gov.ua)

Поставки нафти до Білорусі можуть налагодити через порт Одеси

Білорусь до кінця 2019 року може налагодити імпорт нафти через порти України чи країн Балтії. Про це заявив заступник гендиректора Білоруської нафтової компанії Сергій Гриб, передає БЕЛТА.

За його словами, Україна і країни Балтії зацікавлені в додатковому потоці нафти через порти. У той же час конкретний маршрут імпорту нафти альтернативної російській залежатиме від умов суміжних країн.

"Або балтійські порти, або Одеса, або комбінація таких поставок. Мозирський НПЗ знаходиться ближче до України, тобто цілком можливо, що нафта буде йти через Україну. "Нафтан" ближче до прибалтійських портів, відповідно, логічно розглядати порти Балтійського моря", - пояснив Гриб.

Зазначимо, сьогодні Білорусь призупинила поставки бензину і дизеля до України через неякісну нафту з Російської Федерації.

Нагадаємо, на початку квітня Білорусь вирішила підняти тариф на транзит для російської нафти.

Раніше також повідомлялося, що з 1 червня Російська Федерація встановить заборону на експорт до України нафти і нафтопродуктів. За словами російського прем'єра Дмитра Медведєва, на ці заходи Росія йде для захисту своїх інтересів.