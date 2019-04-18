РФ запретила экспорт нефтепродуктов в Украину

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Кроме того, Россия расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров

Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, Россия установит запрет не только на нефть и нефтепродукты в Украину, но и расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.

"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - заявил глава кабинета министров во время заседания правительства.

По словам Медведева, Россия вынуждена защищать свои интересы и принять ответные меры.

"Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов", - отметил Медведев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что аналитики Bloomberg Economics со ссылкой на исследование, опубликованное британским аналитиком Скоттом Джонсоном, утверждают, что за 5 лет аннексии Крыма экономика РФ уменьшилась более чем на 10% - или на 150 млрд долларов - в сравнении с 2013 годом.

Кроме того, Беларусь уведомила российскую компанию "Транснефть", что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%. Повысить тариф на прокачку по своему участку нефтепровода "Дружба" Беларусь намерена с 1 мая. В Беларуси таким образом хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта.