Беларусь готова предоставить площадку для любых переговоров по Донбассу

Фото: Владимир Макей (belta.by)

В том числе, Беларусь готова принять переговоры в нормандском формате

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова предоставить площадку для встречи любого формата для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.

Макей также отметил, что пока "конкретных предложений не было".

"Вы знаете нашу позицию: мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы конфликт в Украине как можно скорее был завершен, в том числе мы готовы обеспечить проведение любых встреч - в нормандском формате, расширенном нормандском формате, в иных форматах - если к нам поступят соответствующие запросы", - сказал он.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что все стороны выполнили условия для проведения встречи в нормандском формате, но Украина еще не получила подтверждения всех четырех сторон.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в начале октября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча в нормандском формате состоится в Париже.

Также сообщалось, что на встрече будут обсуждать вывод российских войск с территории оккупированного Донбасса.

Отметим, представители президента России Владимира Путина считают маловероятным, что встреча в нормандском формате состоится в октябре. Это связано с якобы напряженным графиком российского лидера.