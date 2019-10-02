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Меркель: саммит "нормандской четверки" состоится в Париже

Новости » Политика    02.10.2019 - 20:19
Меркель: саммит "нормандской четверки" состоится в Париже
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Саммит пройдет в Париже, но с датой еще не определено

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпосылки для саммита "нормандской четверки" созданы и он состоится в Париже (Франция). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По ее словам, предпосылок для отмены санкций нет, но есть предпосылки для проведения саммита.

"Именно поэтому сейчас можно сказать лишь, что мы не можем снимать санкции, но есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств. Это подчеркнули все стороны", - сказала Меркель.

Она сообщила, что саммит пройдет в Париже, но с датой еще не определились.

Напомним, Меркель требует дальнейших шагов для снятия санкций с Российской Федерации. По ее словам, одного лишь подписания "формулы Штайнмайера" для снятия санкций недостаточно.

Как сообщало РБК-Украина, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Отметим, что, по условиям "формулы Штайнмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос сроков вывода российских войск будет обсужден на саммите "нормандской четверки".

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