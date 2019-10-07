ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Все стороны выполнили условия для разблокирования нормандского формата, - Пристайко

Новости » Политика    07.10.2019 - 12:42
Все стороны выполнили условия для разблокирования нормандского формата, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

При этом Украина еще не получила подтверждение всех четырех сторон

Все стороны выполнили условия для разблокирования саммита лидеров стран нормандского формата. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, он готовится ко встрече с министрами иностранных дел стран Европейского союза.

"Да, мы координируем с коллегами наши совместные действиями. Я буду в понедельник встречаться с министрами иностранных дел стран Европейского союза. Мы будем обсуждать будущие планы. Конкретной даты встречи в Нормандском формате еще нет на саммите. Но все условия всех сторон фактически выполнены. Все готовы. Есть уже даты, уже обсуждаются, но мы еще не получили подтверждение всех четырех сторон", - заявил Пристайко.

#НАЖИВО: Спільна пресконференція Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та Міністра закордонних справ Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Понеділок, 7 жовтня 2019 р.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в нормандском формате вместе с лидерами Франции, Германии и России обсудят пути прекращения войны на Донбассе.

Также он добавил, что должен состоятся обмен пленными, а выборы должны проходить не под дулом автомата.

РБК-Украина сообщало, что Эммануэль Макрон согласует нормандскую встречу с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Пристайко: Украина сделала возможным нормандский саммит и ожидает шагов России В Кремле рассказали, когда согласуют дату нормандской встречи
Новости Украины минские соглашениянормандский форматНормандская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь