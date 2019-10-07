Все стороны выполнили условия для разблокирования нормандского формата, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

При этом Украина еще не получила подтверждение всех четырех сторон

Все стороны выполнили условия для разблокирования саммита лидеров стран нормандского формата. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, он готовится ко встрече с министрами иностранных дел стран Европейского союза.

"Да, мы координируем с коллегами наши совместные действиями. Я буду в понедельник встречаться с министрами иностранных дел стран Европейского союза. Мы будем обсуждать будущие планы. Конкретной даты встречи в Нормандском формате еще нет на саммите. Но все условия всех сторон фактически выполнены. Все готовы. Есть уже даты, уже обсуждаются, но мы еще не получили подтверждение всех четырех сторон", - заявил Пристайко.

#НАЖИВО: Спільна пресконференція Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та Міністра закордонних справ Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Понеділок, 7 жовтня 2019 р.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в нормандском формате вместе с лидерами Франции, Германии и России обсудят пути прекращения войны на Донбассе.

Также он добавил, что должен состоятся обмен пленными, а выборы должны проходить не под дулом автомата.

РБК-Украина сообщало, что Эммануэль Макрон согласует нормандскую встречу с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.