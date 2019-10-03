У Путина сомневаются в проведении нормандской встречи в октябре

Фото: Юрий Ушаков (twitter.com/sputnik_estonia)

Встречу считают маловероятной из-за якобы напряженного графика Путина

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что саммит в нормандском формате вряд ли состоится в октябре из-за якобы напряженного графика Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как заявил Ушаков, сроки проведения саммита еще не обсуждались.

"Я знаю, что у нас в этом октябре трудности с графиком. Это я точно знаю", - сказал он и в то же время предположил, что встреча может состояться в середине октября.

"Речь идет о различных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", - заявил он.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что определение даты проведения саммита "нормандской четверки" станет возможным только после отвода войск в Петровском и Золотом на Донбассе. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявлял, что разведение сил начнется 7 октября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на саммите "нормандской четверки" обсудят вопрос сроков вывода российских войск.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что саммит в "нормандском формате" может состояться до конца 2019 года.