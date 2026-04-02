Базовий мінімум: які послуги зв'язку без світла мають бути в кожного українця

09:35 02.04.2026 Чт
2 хв
У Мінцифри радять переходити на енергонезалежну технологію xPON
aimg Тетяна Степанова aimg Дмитро Левицький
Фото: у Мінцифри розповіли, які послуги зв'язку без світла мають бути в кожного українця (Getty Images)

Під час блекауту мобільні оператори повинні забезпечувати українцям можливість телефонувати та відправляти повідомлення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Читайте також: Скільки годин працює зв'язок без світла: у Мінцифри назвали точні цифри

"Базовий мінімум і головний пріоритет під час блекаутів - це голос і повідомлення. Тобто можливість викликати швидку, поліцію чи почути голос рідних", - зазначив Прибитько.

За його словами, коли світло тільки зникає, оператори підтримують усі послуги: ви можете дзвонити, скролити стрічку чи дивитися відео через 4G.

Але якщо відключення буде дійсно тривале, може бути використаний протокол збереження енергії. Оператори свідомо відключають на деяких базових станціях енергозатратні технології мобільного інтернету (4G та 3G) і залишають працювати лише 2G.

"Для вас це означає, що мобільний інтернет зникає, але ви все ще можете телефонувати та відправляти звичайні SMS. Це робиться для того, щоб розтягнути заряд батареї якомога на довше і зберегти базовий зв'язок для всього району", - пояснив заступник міністра.

Тому для стабільного інтернету без обмежень швидкості під час відключень світла Мінцифри радить українцям мати вдома xPON.

Проблеми зі зв'язком під час відключень світла

Нагадаємо, під час масованих атак Росії взимку близько десятої частини базових станцій мобільного зв’язку в Україні не витримували відключень електроенергії.

Президент Володимир Зеленський доручив керівники регіонів усунути проблему.

Перед цим Кабінет міністрів створив координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних російських обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко також провела нараду з мобільними операторами щодо роботи мереж під час відключень світла.

За її словами, станом на лютий 2026 року понад 8 тисяч базових станцій уже працювали на генераторах, а оператори закупили більше 15 тисяч резервних генераторів.

