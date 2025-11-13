Зв'язок і мобільний інтернет працюватимуть краще під час блекаутів: що вирішив уряд

Український уряд створив координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Мінцифри .

"Координаційний штаб працюватиме як єдиний центр, що об’єднає зусилля центральної та місцевої влади, операторів зв’язку та інших державних органів", - йдеться у дописі.

У міністерстві додали, що головним завданням штабу є попередження та реагування на ризики, щоб мережі працювали навіть під час блекаутів.

Виконання завдань забезпечуватимуть чіткі правила взаємодії:

оператори будуть швидше отримувати пальне для генераторів;

технічні бригади матимуть доступ до пошкоджених об’єктів;

бюрократичні бар'єри на шляху до розв'язання критичних питань зникнуть.

Крім того, координаційний штаб буде аналізувати ситуацію і подавати рекомендації безпосередньо Кабміну.

Очолить штаб перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. До його складу увійшли представники мобільних операторів Київстар, Vodafone та lifecell, заступник голови Міненерго і голова Нацкомісії, що регулює енергетику (НКРЕКП).

Крім того, до команди увійшли представники Міноборони, МВС, СБУ, Нацполіції, ГУР, ДСНС, а також керівники ОВА та голова Нацкомісії з питань зв’язку (НКЕК).