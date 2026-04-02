Базовый минимум: какие услуги связи без света должны быть у каждого украинца

"Базовый минимум и главный приоритет во время блэкаутов - это голос и сообщения. То есть возможность вызвать скорую, полицию или услышать голос родных", - отметил Прибитько.

По его словам, когда свет только исчезает, операторы поддерживают все услуги: вы можете звонить, скролить ленту или смотреть видео через 4G.

Но если отключение будет действительно длительное, может быть использован протокол сохранения энергии. Операторы сознательно отключают на некоторых базовых станциях энергозатратные технологии мобильного интернета (4G и 3G) и оставляют работать только 2G.

"Для вас это означает, что мобильный интернет исчезает, но вы все еще можете звонить и отправлять обычные SMS. Это делается для того, чтобы растянуть заряд батареи как можно дольше и сохранить базовую связь для всего района", - пояснил заместитель министра.

Поэтому для стабильного интернета без ограничений скорости во время отключений света Минцифры советует украинцам иметь дома xPON.