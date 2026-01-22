Зв’язок і інтернет під час відключень світла: Свириденко озвучила плани операторів

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила з мобільними операторами, як забезпечити зв’язок під час відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram-каналі Юлії Свириденко, а також в.о.міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова.

Так, на зустрічі з топменеджментом мобільних операторів Юлія Свириденко заявила, що на сьогоднішній день влада і оператори мають об'єднати зусилля і гарантувати українцям зв'язок по всій країні навіть під час тривалих відключень світла.

За словами прем'єра, зараз понад 8 тисяч базових станцій працюють на генераторах, а оператори закупили більше 15 тисяч резервних генераторів.

"Стабільний звʼязок важливий для життєзабезпечення людей і громад", – підкреслила прем'єрка.

Під час зустрічі обговорювали також забезпечення достатніх запасів пального для генераторів, щоб мережі залишалися автономними без перебоїв.

В свою чергу в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков зазначив, що на зустрічі було узгоджено подальші кроки для підвищення автономності мереж.

За його словами, українські оператори вже впровадили низку рішень, які роблять мобільний зв’язок та інтернет більш автономними.

Наприклад, постанова Кабміну №1532 спростила бюрократичні процедури та дозволила залучати громади до генерації базових станцій, що прискорює розгортання резервних мереж. Крім того, для швидкого реагування у кризових ситуаціях запущено Координаційний штаб зі сталості зв’язку.

Крім того, наразі 92% базових станцій обладнані акумуляторами, які підтримують зв’язок до 8 годин, а понад третина станцій має генератори, що дозволяють працювати більше трьох діб.

Для ще більшої надійності оператори додатково законтрактували 15 тисяч генераторів, щоб забезпечити безперебійну роботу мереж за будь-яких умов.

"Дякую уряду за підтримку цих рішень та всім представникам сфери за наполегливу роботу у складних умовах", - підсумувала результат зустрічі Свириденко.

Чиновники кажуть, що оператори мобільного зв’язку продовжують роботу над тим, щоб українці мали стабільний голосовий зв’язок та можливість надсилати SMS за будь-яких умов енергозабезпечення.