Кожна десята станція не працює без світла: Зеленський дав доручення щодо зв'язку
Близько десятої частини базових станцій мобільного зв’язку не витримує відключень електроенергії. Керівники регіонів повинні усунути проблему.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, за даними МВС, близько 10% базових станцій не працюють під час блекаутів, причому найчастіше проблеми виникають у сільській місцевості.
"Зв’язок повинен бути стабільним", - наголосив глава держави.
Що передувало
Раніше Кабінет міністрів створив координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних російських обстрілів енергетичної інфраструктури України.
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко також провела нараду з мобільними операторами щодо роботи мереж під час відключень світла. За її словами, понад 8 тисяч базових станцій уже працюють на генераторах, а оператори закупили більше 15 тисяч резервних генераторів.
"Стабільний звʼязок важливий для життєзабезпечення людей і громад", - підкреслила Свириденко.
Після російських обстрілів в Одесі вдалося відновити доступність мобільного зв’язку до 60%, а для пунктів незламності додатково передали термінали Starlink.