ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Кожна десята станція не працює без світла: Зеленський дав доручення щодо зв'язку

Україна, Понеділок 02 лютого 2026 14:16
UA EN RU
Кожна десята станція не працює без світла: Зеленський дав доручення щодо зв'язку Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Близько десятої частини базових станцій мобільного зв’язку не витримує відключень електроенергії. Керівники регіонів повинні усунути проблему.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, за даними МВС, близько 10% базових станцій не працюють під час блекаутів, причому найчастіше проблеми виникають у сільській місцевості.

"Зв’язок повинен бути стабільним", - наголосив глава держави.

Що передувало

Раніше Кабінет міністрів створив координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних російських обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко також провела нараду з мобільними операторами щодо роботи мереж під час відключень світла. За її словами, понад 8 тисяч базових станцій уже працюють на генераторах, а оператори закупили більше 15 тисяч резервних генераторів.

"Стабільний звʼязок важливий для життєзабезпечення людей і громад", - підкреслила Свириденко.

Після російських обстрілів в Одесі вдалося відновити доступність мобільного зв’язку до 60%, а для пунктів незламності додатково передали термінали Starlink.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Володимир Зеленський Відключеня світла Інтернет Мобільний трафік зв'язок
Новини
Україна вводить "білий список" Starlink: що робити, аби термінал не відключили
Україна вводить "білий список" Starlink: що робити, аби термінал не відключили
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом