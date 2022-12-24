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Байдуже на конвенції: РФ щодня обстрілює житлові будинки та порушує закони війни, - Резніков

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти щодня порушують вимоги Конвенції про закони і звичаї сухопутної війни постійними обстрілами житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова у серії твітів про порушення правил ведення війни Росією.

"Росіяни щодня обстрілюють українські житлові будинки. Конвенція про закони та звичаї сухопутної війни забороняє напад або бомбардування незахищених міст, сіл, будинків або будівель. Але окупантам байдуже", - написав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ підтримати створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ проти України.

Тим часом радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк запропонував провести спецтрибунал в деокупованій Ялті.

Як повідомлялося раніше, у вересні в Україні створили робочу групу для створення спецтрибуналу щодо злочину агресії.

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Олексій РезніковВійна Росії проти України