Зеленський утворив робочу групу по створенню трибуналу через агресію РФ
В Україні утворили робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.
Президент України Володимир Зеленський утворив групу з метою забезпечення належного міжнародного розслідування та притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України.
Тому для розробки та підготовки пропозицій щодо створення спеціального міжнародного трибуналу в групу вирішили додати наступних членів:
- Єрмак Андрій - керівник офісу президента України, голова групи;
- Смирнов Андрій - заступник керівника офісу президента України;
- Гавриш Олег - головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника офісу президента України;
- Золотарьова Оксана - директор департаменту міжнародного права МЗС України;
- Карасевич Олександр - генеральний директор директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства офісу президента України;
- Качура Олександр - народний депутат України;
- Ковальська Олена - керівник кабінету керівника офісу президента України;
- Кориневич Антон - посол з особливих доручень МЗС України;
- Костін Андрій - генеральний прокурор;
- Кулеба Дмитро - міністр закордонних справ України;
- Малюська Денис - міністр юстиції України;
- Маслов Денис - голова комітету Верховної ради України з питань правової політики, народний депутат України;
- Мезенцева Марія - народний депутат України;
- Сибіга Андрій - заступник керівника офісу президента України;
- Устінова Олександра - народний депутат України;
- Хоменко Олена - народний депутат України.
Робоча група має напрацювати та внести пропозиції стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Нагадаємо, що раніше у МЗС України закликали створити міжнародний трибунал з розслідування злочинів РФ.
Раніше, Британія заявляла про підтримку ідеї створення Міжнародного трибуналу для Путіна.
Також, Україна заявляла про намір заснувати одноразовий міжнародний трибунал для суду над Володимиром Путіним та його найближчим оточенням.
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