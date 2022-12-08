У Зеленського запропонували, де саме можна провести спецтрибунал для РФ

Переговори України з РФ можуть відбутись і на них треба узгодити графік засідань спецтрибуналу в деокупованій Ялті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Росія має вивести війська та звільнити території. Еліти РФ мають пройти через трансформацію", - йдеться у повідомленні.

Подоляк зазначає, що саме тоді відбудуться переговори. Мова йде про конструктивний діалог, що зафіксує повернення РФ до міжнародного права

Також Подоляк пояснив, що цей діалог буде про розмір компенсаційних виплат та під час нього треба буде узгодити графік засідань спецтрибуналу в Ялті.