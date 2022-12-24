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Все равно на конвенции: РФ ежедневно обстреливает жилые дома и нарушает законы войны, - Резников

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ежедневно нарушают требования Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны постоянными обстрелами жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в серии твитов о нарушении правил ведения войны Россией.

"Россияне ежедневно обстреливают украинские жилые дома. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны запрещает нападение или бомбардировку незащищенных городов, сел, домов или зданий. Но оккупантам все равно", - написал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ поддержать создание спецтрибунала по преступлениям РФ против Украины.

Тем временем советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предложил провести спецтрибунал в деоккупированной Ялте.

Как сообщалось ранее, в сентябре в Украине создали рабочую группу для создания спецтрибунала по преступлению агрессии.

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Алексей РезниковВойна России против Украины