Ви всі бачили жахи війни. Кулеба закликав ОБСЄ підтримати створення спецтрибуналу для РФ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі повинна підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Ви всі бачили жахи війни, розв’язаної Росією на українській землі. Тому зараз постає справедливе питання: чому стала можливою присутність Росії на цьому засіданні ОБСЄ? Їй тут не місце", - заявив міністр.

Глава МЗС України закликав партнерів підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Він нагадав, що трибунал дозволить притягнути Росію та її керівництво до відповідальності за грубі порушення міжнародного права.

Також це має змусити російську державу принести офіційні вибачення за скоєні злочини та буде однією з ключових гарантій неповторення агресії Росії в майбутньому.

"ОБСЄ має продемонструвати безкомпромісну боротьбу за принципи, на яких була заснована ця організація. Для тривалого миру в Європі необхідні перемога України та відновлення її міжнародно визнаних кордонів", - додав Кулеба.