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Байден визнав, що "облажався" на дебатах з Трампом

США, Четвер 04 липня 2024 20:19
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Байден визнав, що "облажався" на дебатах з Трампом Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден заявив, що "облажався" під час дебатів з колишнім президентом Дональдом Трампом, але наполіг на тому, що буде продовжувати свою кампанію з переобрання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"У мене була погана ніч... І справа в тому, що, знаєте, я облажався. Я зробив помилку"., - сказав Байден місцевій радіостанції у Вісконсині.

Президент США додав, що "збирається виграти ці вибори", повторивши фразу, яку він часто використовував після провальних дебатів минулого тижня.

"Коли тебе збивають з ніг, ти просто піднімаєшся", - сказав він.

Дебати Байдена й Трампа

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця в США відбулись дебати між колишнім президентом США Дональдом Трампом та нинішнім - Джо Байденом.

РБК-Україна підготувало матеріал, в якому детально можна дізнатись про що вони говорили і якими можуть бути наслідки.

Після проведених дебатів Білий дім заявив, що це була "погана ніч" для Байдена, однак наголосив, що він все ще може балотуватися. Попри те, що сам Байден на деякий час засумнівався щодо участі в виборах. Його родина все ж закликала його залишитися у передвиборчих перегонах.

Ми повідомляли, що Байден сьогодні зібрав всю сім'ю, щоб протягом наступних 48 годин вирішити подальшу долю своєї політичної кар’єри.

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