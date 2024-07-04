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Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом

США, Четверг 04 июля 2024 20:19
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Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Джо Байден заявил, что "облажался" во время дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, но настоял на том, что будет продолжать свою кампанию по переизбранию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"У меня была плохая ночь... И дело в том, что, знаете, я облажался. Я совершил ошибку", - сказал Байден местной радиостанции в Висконсине.

Президент США добавил, что "намерен выиграть эти выборы", повторив фразу, которую он часто использовал после провальных дебатов на прошлой неделе.

"Когда тебя сбивают с ног, ты просто поднимаешься", - отметил он.

Дебаты Байдена и Трампа

Напомним, что в конце прошлого месяца в США состоялись прения между бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним - Джо Байденом.

РБК-Украина подготовило материал, в котором подробно можно узнать о чем они говорили и какими могут быть последствия.

После проведенных дебатов Белый дом заявил, что это была "плохая ночь" для Байдена, однако подчеркнул, что он все еще может баллотироваться. Несмотря на то, что сам Байден на время усомнился в участии в выборах. Его семья все же призвала его остаться в предвыборной гонке.

Мы сообщали, что Байден сегодня собрал всю семью, чтобы в течение следующих 48 часов решить дальнейшую судьбу своей политической карьеры.

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