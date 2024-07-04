Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом

Американский президент Джо Байден заявил, что "облажался" во время дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, но настоял на том, что будет продолжать свою кампанию по переизбранию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"У меня была плохая ночь... И дело в том, что, знаете, я облажался. Я совершил ошибку", - сказал Байден местной радиостанции в Висконсине.

Президент США добавил, что "намерен выиграть эти выборы", повторив фразу, которую он часто использовал после провальных дебатов на прошлой неделе.

"Когда тебя сбивают с ног, ты просто поднимаешься", - отметил он.