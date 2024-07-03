Байден після дебатів засумнівався щодо участі в виборах, - NYT

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден засумнівався у тому, чи зможе продовжувати передвиборчі перегони. Це сталося після його дебатів із претендентом на посаду президента Америки Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, Байден сказав одному з ключових союзників про те, що він усвідомлює, що може втратити свою кандидатуру, якщо найближчими днями не зможе переконати громадськість у своїй придатності для посади після невдалих результатів минулотижневих дебатів.

"Він знає, що якщо у нього буде ще два таких заходи до кінця вихідних, ми будемо в іншому місці", - сказав співрозмовник NYT.

Водночас прес-секретар Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що повідомлення було "абсолютно неправдивим" і що Білому дому не було надано достатньо часу для відповіді.

Зазначається, що ця розмова Байдена зі своїм союзником є першим оприлюдненим свідченням того, що він серйозно розмірковує над тим, чи зможе він відновитися після виступу на дебатах з Трампом.

Що цьому передувало

Днями відбулися дебати перед президентськими виборами в США, у яких взяли участь чинний лідер Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп. Як показало опитування, за результатами дебатів, Байден показав гірший результат ніж очікувалось.

Варто додати, що ні Байден, ні Трамп ще офіційно не були обрані кандидатами від своїх партій.

А сьогодні стало відомо, що віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найімовірнішою альтернативою на заміну Джо Байдену, якщо він вирішить знятися з виборів президента.

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