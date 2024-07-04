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CNN написало про вирішальні 48 годин для Байдена: про що мова

США, Четвер 04 липня 2024 17:10
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CNN написало про вирішальні 48 годин для Байдена: про що мова Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден сьогодні зібрав всю сім'ю, щоб протягом наступних 48 годин вирішити подальшу долю своєї політичної кар’єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сьогодні, 4 липня, у США відзначають національне свято - День незалежності. За даними CNN, президент збере в Білому домі сьогодні всіх членів сім'ї, які матимуть вирішальне значення для його майбутніх обговорень щодо переобрання на посаду - йому вкрай необхідний день повільних новин, який би дозволив йому перегрупуватися для потенційно найбільш критичних 48 годин його політичної кар'єри.

У п’ятницю цього тижня Байден дасть інтерв’ю телеканалу ABC News, яке наразі виглядає навіть більшим викликом, ніж дебати з колишнім президентом Дональдом Трампом, що пройшли на CNN, зважаючи на те, що йому потрібно вдатися до спритного та потужного виправлення попереднього провалу.

Припинення передвиборчої кампанії Байдена, як і кожен його публічний виступ зараз, аналізуватиметься на будь-які помилки чи ознаки вразливості, які підтримують враження, яке Байден створив для себе на сцені дебатів, як про ослабленого головнокомандувача.

Дебати Байдена й Трампа

Наприкінці минулого місяця в США відбулись дебати між претендентами на місце президента США. На сцені цього разу зустрілись Колишній президент Дональд Трамп та нинішній - Джо Байден.

Докладніше про те, що вони говорили і якими можуть бути наслідки - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Після проведених дебатів Білий дім заявив, що це була "погана ніч" для Байдена, однак наголосив, що він все ще може балотуватися.

Родина Байдена попри тяжкі дебати все ж закликала його залишитися у передвиборчих перегонах. Проте сам президент засумнівався щодо участі в виборах.

Ба більше, за даними західних ЗМІ, демократи обговорювали можливість вимоги до Байдена знятися з виборів.

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