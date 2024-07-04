CNN написало про вирішальні 48 годин для Байдена: про що мова

Сьогодні, 4 липня, у США відзначають національне свято - День незалежності. За даними CNN, президент збере в Білому домі сьогодні всіх членів сім'ї, які матимуть вирішальне значення для його майбутніх обговорень щодо переобрання на посаду - йому вкрай необхідний день повільних новин, який би дозволив йому перегрупуватися для потенційно найбільш критичних 48 годин його політичної кар'єри.

У п’ятницю цього тижня Байден дасть інтерв’ю телеканалу ABC News, яке наразі виглядає навіть більшим викликом, ніж дебати з колишнім президентом Дональдом Трампом, що пройшли на CNN, зважаючи на те, що йому потрібно вдатися до спритного та потужного виправлення попереднього провалу.

Припинення передвиборчої кампанії Байдена, як і кожен його публічний виступ зараз, аналізуватиметься на будь-які помилки чи ознаки вразливості, які підтримують враження, яке Байден створив для себе на сцені дебатів, як про ослабленого головнокомандувача.