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Білий дім про Байдена на дебатах: це була погана ніч, але він все ще може балотуватися

Середа 03 липня 2024 01:12
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Білий дім про Байдена на дебатах: це була погана ніч, але він все ще може балотуватися Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Білий дім у вівторок відповів на жорсткі запитання щодо стану президента США Джо Байдена, визнавши його низьку результативність на дебатах з Дональдом Трампом минулого тижня. Водночас адміністрація вважає, що президент все ще може обіймати посаду та балотуватися на неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"По-перше, я хочу сказати, що ми розуміємо занепокоєння. Ми це розуміємо. Президент провів не чудову ніч", - сказала прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу для ЗМІ.

Пізніше вона додала: "Ми не заперечуємо те, що бачив американський народ".

Білий дім випередив перші запитання журналістів, оголосивши, що Байден з’явиться на двох резонансних заходах наступного тижня: інтерв’ю з Джорджем Стефанопулосом з ABC, яке частково вийде в ефір у п’ятницю, та персональній прес-конференції під час саміту НАТО у Вашингтоні наступного тижня.

Такі незаплановані події рідко трапляються для президента, який, за підрахунками CNN, відстає від своїх останніх попередників у офіційних прес-конференціях, зазначив телеканал.

Відповідаючи на запитання, чи регулярно Байден представляє себе так, як він представив себе на дебатах, Жан-П’єр згадала промову, яку Байден виголосив у Північній Кароліні наступного дня після дебатів: "Він розуміє, що він немолода людина. … Те, на чому він зосереджуватиметься, - продовжуватиме приносити користь американського народу щодо проблем, які його хвилюють".

Жан-П’єр повторила, що Байден був хворий минулого четверга, додавши, що він і досі застуджений. За її словами, президент не приймав ліків від застуди перед дебатами.

"Я б не розглядала це як епізод. Я би вважала це тим, чим воно було, і тим, у що ми віримо, — тобто це була погана ніч", — сказала Жан-П’єр.

Вона додала, що адміністрація "зовсім не" приховує інформацію про стан здоров'я президента або його здатність виконувати свою роботу.

Нагадаємо, в ніч на 28 червня в США відбулися теледебати між Байденом і Трампом, основними претендентами на президентське крісло. За оцінками експертів і результатами опитування громадської думки, переможцем дебатів став Трамп. Виступ Байдена був настільки провальним, що у США зазвучали заклики до Демократичної партії щодо заміни кандидата в президенти.

Байден визнав, що виступив невдало, проте не планує зніматися з виборів.

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