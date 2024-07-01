ua en ru
Пн, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Родина Байдена закликала його залишитися у передвиборчих перегонах, - CNN

Понеділок 01 липня 2024 09:28
UA EN RU
Родина Байдена закликала його залишитися у передвиборчих перегонах, - CNN Фото: президент США Джо Байден та Джилл Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сім'я президента США Джо Байдена закликала його залишитися в передвиборчих перегонах 2024 року. Крім цього, вони в приватному порядку обговорили, чи слід звільнити старших помічників після виступу Байдена на дебатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Радники американського лідера повідомили, що сім'я Байдена, включно з першою леді Джилл Байден, сином Хантером Байденом та їхніми онуками, зібралася в Кемп-Девіді на раніше заплановану зустріч і благала президента продовжувати боротьбу за переобрання. Один із радників заявив, що члени сім'ї висловили свою "беззастережну підтримку".

За словами одного з радників, сім'я, явно розчарована командою, яка готувала Байдена до дебатів із колишнім президентом Дональдом Трампом, обговорювала, чи слід звільнити будь-кого з головних радників і внести зміни до штатного розкладу кампанії.

Байден, однак, відомий тим, що відданий своїм близьким радникам і захищає їх, і не любить звільняти помічників. Станом на неділю не було схоже, що назрівають якісь серйозні кадрові зміни.

Сімейні збори в президентській резиденції відбулися в той момент, коли Байден і його кампанія зіткнулися з лавиною закликів до президента відмовитися від участі в президентських дебатах.

За словами одного з радників, під час бесіди обговорювали, як члени сім'ї Байдена можуть допомогти президенту, а не те, чи варто йому переглядати свою кандидатуру.

Провал Байдена на дебатах із Трампом

У листопаді цього року в США відбудуться президентські вибори. Минулого тижня відбулися перші теледебати між кандидатами - Джо Байденом і Дональдом Трампом.

За підсумками дебатів 67% глядачів визнали, що Трамп виграв у Байдена, а 33% вважали, що краще виступив чинний президент США.

Про основні висновки з президентських дебатів у США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Вибори в США
NEWS
Зелена енергетика. Плюси, мінуси та навіщо Україні "енергетичний перехід"
Зелена енергетика. Плюси, мінуси та навіщо Україні "енергетичний перехід"
DAILY
Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує