ua en ru
Сб, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден сказав союзникам, що Нетаньяху не хоче припиняти бойові дії в Лівані, - Politico

Субота 28 вересня 2024 06:41
UA EN RU
Байден сказав союзникам, що Нетаньяху не хоче припиняти бойові дії в Лівані, - Politico Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Цього тижня президент США Джо Байден сказав довіреним особам і союзникам, що він не вірить у те, що ізраїльський лідер Біньямін Нетаньяху хоче припинити бойові дії з Хезболлою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Одне з джерел, яке розмовляло з Байденом, сказало, що, на думку президента, Нетаньяху принизив як держсекретаря Ентоні Блінкена, так і самого Байдена своїми суперечками щодо пропозиції про припинення вогню з Хезболлою.

Переговори про припинення вогню

Переговори під проводом США щодо угоди про припинення вогню в Лівані застрягли в останні дні на тому, щоб переконати Хезболлу відійти на 8-10 кілометрів від північного кордону Ізраїлю з Ліваном. За словами двох осіб, поінформованих про переговори, учасники переговорів вважали це важливим першим кроком до закріплення запропонованого 21-денного припинення вогню.

Угода про припинення вогню мала на меті закласти основу для довгострокової мирної угоди, але потужний ізраїльський авіаудар у п’ятницю може повністю перекреслити ці зусилля.

Удар по Бейруту

Нагадаємо, 27 вересня ізраїльські військові завдали удару по столиці Лівану - Бейруту. Ціллю їхньої атаки був лідер Хезболли Хасан Насралла. Удару було завдано по підземному бункеру, де зустрічаються керівники організації. Нараз достеменно невідомо, чи живий Насралла.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перебуває у Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН. У своїй промові там він заявив, що у разі атаки Ірану на Ізраїль ЦАХАЛ завдасть удару у відповідь.

Джерело The Telegraph повідомило, що Нетаньяху поїхав до США, зокрема, щоб змусити Насраллу думати, що він у безпеці.

За даними джерел Reuters, Насралла недоступний для зв’язку після ударів Ізраїлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Джозеф Байден Ізраїль
NEWS
ППО знищила близько 15 "Шахедів", які загрожували Києву: уламки падали на Оболоні
ППО знищила близько 15 "Шахедів", які загрожували Києву: уламки падали на Оболоні
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським