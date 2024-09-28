Байден сказав союзникам, що Нетаньяху не хоче припиняти бойові дії в Лівані, - Politico

Цього тижня президент США Джо Байден сказав довіреним особам і союзникам, що він не вірить у те, що ізраїльський лідер Біньямін Нетаньяху хоче припинити бойові дії з Хезболлою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Одне з джерел, яке розмовляло з Байденом, сказало, що, на думку президента, Нетаньяху принизив як держсекретаря Ентоні Блінкена, так і самого Байдена своїми суперечками щодо пропозиції про припинення вогню з Хезболлою.

Переговори про припинення вогню

Переговори під проводом США щодо угоди про припинення вогню в Лівані застрягли в останні дні на тому, щоб переконати Хезболлу відійти на 8-10 кілометрів від північного кордону Ізраїлю з Ліваном. За словами двох осіб, поінформованих про переговори, учасники переговорів вважали це важливим першим кроком до закріплення запропонованого 21-денного припинення вогню.