Поїздка Нетаньяху до США була частиною диверсії проти лідера Хезболли, - The Telegraph

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху поїхав до Нью-Йорка, зокрема, щоб змусити лідера Хезболли Хасана Насраллу думати, що він у безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За словами ізраїльського високопосадовця, на якого посилається видання, звернення Нетаньяху до ООН "було частиною диверсії", яка мала на меті змусити лідера Хезболли повірити, що Ізраїль не буде діяти проти нього, поки Нетаньяху перебуває в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, 27 вересня ізраїльські військові завдали удару по столиці Лівану - Бейруту. Ціллю їхньої атаки був лідер Хезболли Хасан Насралла. Удару було завдано по підземному бункеру, де зустрічаються керівники організації. Нараз достеменно невідомо, чи живий Насралла.

Зокрема, іранська агенція Tasnim News пише, що Насралла живий після ізраїльської атаки. Видання AFP з посиланням на джерело, наближене до бойовиків, також стверджує, що Насралла "в порядку".

Тим часом ізраїльський телеканал Channel 13 повідомляє, що "удар по Насраллі вдався".

Нетаньяху в ООН заявив, що у разі атаки Ірану на Ізраїль ЦАХАЛ завдасть удару у відповідь.

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