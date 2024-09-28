Байден сказал союзникам, что Нетаньяху не хочет прекращать боевые действия в Ливане, - Politico

На этой неделе президент США Джо Байден сказал доверенным лицам и союзникам, что он не верит, что израильский лидер Биньямин Нетаньяху хочет прекратить боевые действия с Хезболлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Один из разговаривавших с Байденом источников сказал, что, по мнению президента, Нетаньяху унизил как госсекретаря Энтони Блинкена, так и самого Байдена своими спорами относительно предложения о прекращении огня с Хезболлой.

Переговоры о прекращении огня

Переговоры под руководством США по соглашению о прекращении огня в Ливане застряли в последние дни, чтобы убедить Хезболлу отойти на 8-10 километров от северной границы Израиля с Ливаном. По словам двух лиц, информированных о переговорах, участники переговоров считали это важным первым шагом к закреплению предложенного 21-дневного прекращения огня.

Соглашение о прекращении огня имело целью заложить основу для долгосрочного мирного соглашения, но мощный израильский авиаудар в пятницу может полностью перечеркнуть эти усилия.