Нетаньяху в ООН пригрозив Ірану ударом: немає місця, куди не дотягнеться Ізраїль
У разі атаки Ірану на Ізраїль ЦАХАЛ завдасть удару у відповідь. Ізраїльські військові "дотягнуться скрізь".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху на Генасамблеї ООН.
Нетаньяху зазначив, що відколи ХАМАС вторгся до Ізраїлю, його країна бореться ще на шести фронтах війни, яку було розпочато Іраном. Йдеться про "Хезболу", яка атакує Ізраїль з території Лівану, єменських Хуситах, воєнізованих шиїтських формувань Ірану, які діють на території Сирії та Іраку, а також про "палестинських терористів" на західному березі річки Йордан і самому Ірані.
"У мене є послання для тиранів з Тегерану. Якщо ви вдарите по нам, ми вдаримо по вам. В Ірані немає місця, до якого б не дотягнулася довга рука Ізраїлю. І це стосується всього Близького Сходу", - додав глава ізраїльського уряду.
Він також наголосив, що ізраїльські військові дали відсіч терористам з неймовірною мужністю та самопожертвою.
Що передувало
Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем та Іраном загострився після того, як у Тегерані було ліквідовано одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ганію.
Це сталося внаслідок вибуху, коли Ганія перебував у гостьовому будинку Корпусу вартових Ісламської революції.
Спочатку в ЗМІ поширювали чутки, що по будинку було завдано авіаудару. Але пізніше з'явилася нова інформація про те, що в кімнаті, де був Ганія, здетонувала вибухівка.
Більш детально про ліквідацію Ганії - у матеріалі РБК-Україна.
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