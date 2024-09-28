Після атаки Ізраїлю зв’язок з лідером Хезболли втрачено, - Reuters

Глава Хезболли Хасан Насралла недоступний для зв’язку після ударів Ізраїлю по південному передмісті Бейрута в п’ятницю ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Через кілька годин після ударів Хезболла не робила заяв про долю свого лідера. Джерело, близьке до організації, повідомило Reuters, що Насралла живий. Іранське інформаційне агентство Tasnim також повідомило, що він у безпеці.

Цю інформацію агентство отримало від джерела, близького до ліванського збройного угруповання.

Нагадаємо, 27 вересня ізраїльські військові завдали удару по столиці Лівану - Бейруту. Ціллю їхньої атаки був лідер Хезболли Хасан Насралла. Удару було завдано по підземному бункеру, де зустрічаються керівники організації. Нараз достеменно невідомо, чи живий Насралла.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перебуває у Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН. У своїй промові там він заявив, що у разі атаки Ірану на Ізраїль ЦАХАЛ завдасть удару у відповідь.

Джерело The Telegraph повідомило, що Нетаньяху поїхав до США, зокрема, щоб змусити Насраллу думати, що він у безпеці.

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