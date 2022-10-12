Байден, Путін та Зеленський на саміті G20: чи відбудеться зустріч президентів на Балі

Коли відбудеться саміт

17-й саміт лідерів країн "Групи двадцяти" відбудеться 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії, яка цього року є організатором форуму.

Зустріч підсумує роботу міністерських груп країн-учасниць, що тривала протягом усього року. Серед головних тем саміту G20 було оголошено: перегляд глобальної системи охорони здоров'я на тлі пандемії, перехід до сталої енергетики, цифрова трансформація.

Однак після початку повномасштабної агресії РФ, війна в Україні стала одним із пріоритетних питань саміту.

Так, президент Індонезії Джоко Відодо виступив з миротворчою місією, відвідавши Москву та Київ. Також він запросив Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі "Групи двадцяти" на Балі в якості гостя.

Чи можлива зустріч Зеленського та Путіна

Незважаючи на заклики західних країн виключити Росію з G20 після повномасштабного вторгнення в Україну, цієї весни Володимир Путін отримав запрошення на саміт, як і всі постійні члени групи.

Володимира Зеленського запросив на міжнародний форум G20 особисто президент Індонезії Відодо під час свого візиту до Києва.

В Індонезії неодноразово заявляли про готовність організувати переговори Заленського та Путіна на полях "Великої двадцятки". Водночас протягом останніх місяців і від української, і від російської сторони звучать різні заяви про формат участі лідерів обох країн у саміті та про можливість їхньої зустрічі.

Минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир Зеленський та Володимир Путін нібито погодилися взяти участь у саміті. Хоча в Офісі президента України на це заявили, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія братиме участь у саміті G20, але також зазначив, що формат досі не визначений.

Позиція України

Ще у червні у відповідь на запрошення президента Індонезії Володимир Зеленський озвучив дві умови своєї можливої ​​участі в саміті: ситуація з безпекою та склад учасників.

Наразі в Офісі президента заявляють, що остаточного рішення про візит Зеленського до Індонезії ще немає. Воно прийматиметься безпосередньо напередодні саміту.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, якщо глава України поїде на саміт G20, то він не контактуватиме з Володимиром Путіним.

"Що стосується зустрічі – на мій погляд, президент чітко окреслив, що з Путіним нема про що говорити, тому що ця людина, по-перше, не тримає слово, по-друге, нічого запропонувати, по-третє, не має репутації", – наголосив Подоляк.

До того ж на тлі спроби анексії Росією чотирьох українських регіонів Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.

Що кажуть у РФ

Чи буде Володимир Путін присутнім у заходах на полях G20, поки також невідомо.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив участь делегації РФ у саміті, але не уточнив, у якому саме складі.

Раніше у міністерстві закордонних справ країни-агресора заявляли, що не бачать проблем в особистій участі президента Путіна у зустрічах "Групи двадцяти".

Крім того, за словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, Росія нібито готова до діалогу і не "уникатиме переговорів".

Переговори Байдена та Путіна

Ще однією інтригою майбутнього саміту є ймовірна зустріч лідерів США та РФ.

У Москві заявляють про готовність розглянути можливість таких переговорів, якщо надійде пропозиція від американської сторони. Водночас у США "не бачать у них сенсу".

Американський президент Джо Байден заявив, що не бачить вагомих причин зустрічатися з Путіним. "Він діяв жорстоко. Я думаю, що він скоїв військові злочини. І тому я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз", - пояснив Байден.

При цьому лідер США не виключив можливості розмови з главою РФ за умови, якщо Путін запропонує обговорити ситуацію із ув'язненою американською баскетболісткою Брітні Грінер.