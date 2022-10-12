Байден, Путин и Зеленский на саммите G20: состоится ли встреча президентов на Бали

Когда пройдет саммит

17-й саммит лидеров стран "Группы двадцати" состоится 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии, которая в этом году является организатором форума.

Встреча подытожит работу министерских групп стран-участниц, продолжавшуюся в течение всего года. Среди главных тем саммита G20 были объявлены: пересмотр глобальной системы здравоохранения на фоне пандемии, переход к устойчивой энергетике, цифровая трансформация.

Однако после начала полномасштабной агрессии РФ, война в Украине стала одним из приоритетных вопросов саммита.

Так, президент Индонезии Джоко Видодо выступил с миротворческой миссией, посетив Москву и Киев. Также он пригласил Владимира Зеленского принять участие во встрече "Группы двадцати" на Бали в качестве гостя.

Возможна ли встреча Зеленского и Путина

Несмотря на призывы западных стран исключить Россию из G20 после полномасштабного вторжения в Украину, этой весной Владимир Путин получил приглашение на саммит, как и все постоянные члены группы.

Владимир Зеленский был приглашен на международный форум G20 лично президентом Индонезии Видодо во время его приезда в Киев.

В Индонезии неоднократно заявляли о готовности организовать переговоры Заленского и Путина на полях "Большой двадцатки".

При этом на протяжении последних месяцев и от украинской, и от российской стороны звучат разные заявления о формате участия лидеров обеих стран в саммите и о возможности их встречи.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин якобы согласились принять участие в саммите. Однако в Офисе президента Украины на это заявили, что окончательное решение еще не принято.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет участвовать в саммите G20, но также отметил, что формат по-прежнему не определен.

Позиция Украины

Еще в июне в ответ на приглашение президента Индонезии Владимир Зеленский озвучил два условия своего возможного участия в предстоящем саммите: ситуация с безопасностью и состав участников.

На данный момент в Офисе президента заявляют, что окончательного решение о визите Зеленского в Индонезию еще нет. Оно будет приниматься непосредственно накануне саммита.

Также по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, если глава Украины поедет на саммит G20, то он не будет контактировать с Владимиром Путиным.

"Что касается встречи – на мой взгляд, президент четко обозначил, что с Путиным не о чем говорить, потому что этот человек, во-первых, не держит слово, во-вторых, нечего предложить, в-третьих, не имеет репутации", – подчеркнул Подоляк.

К тому же, на фоне попытки аннексии Россией четырех украинских регионов Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

Что говорят в РФ

Будет ли Владимир Путин присутствовать в мероприятиях на полях G20 пока также неизвестно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие делегации РФ в саммите, но не уточнил, в каком именно составе.

Ранее в министерстве иностранных дел страны-агрессора заявляли, что не видят проблем в личном участии президента Путина во встречах "Группы двадцати".

Также, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия якобы готова к диалогу и не будет "избегать переговоров".

Переговоры Байдена и Путина

Еще одной интригой предстоящего саммита является вероятная встреча лидеров США и РФ.

В Москве заявляют о готовности рассмотреть возможность таких переговоров, если поступит предложение от американской стороны. В то же время в США "не видят в них смысла".

Американский президент Джо Байден заявил, что не видит веских причин встречаться с Путиным. "Он действовал жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас", - пояснил Байден.

При этом лидер США не исключил возможность разговора с главой РФ при условии, если Путин предложит обсудить ситуацию с заключенной в тюрьму американской баскетболисткой Бритни Гринер.