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Байден не має наміру зустрічатися з Путіним на саміті G20, - Білий дім

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Вашингтон, Четвер 27 жовтня 2022 20:10
Байден не має наміру зустрічатися з Путіним на саміті G20, - Білий дім Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з російським президентом Володимиром Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії, який відбудеться у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, у Байдена немає бажання проводити час віч-на-віч з Путіним.

"Президент сказав, що не має наміру сідати за стіл переговорів з Володимиром Путіним, і саме такою є позиція на сьогодні", - зазначив він.

Водночас, за словами Кірбі, американський президент зосередиться на контактах із союзниками та партнерами.

До цього сам Байден вже наголошував, що не планує зустрічатися з Путіним, але є одна обставина, за якої він може розглянути можливість особистої зустрічі.

"Якби він прийшов до мене на G20 і сказав: "Я хочу поговорити про звільнення Бріттні Грайнер (американська баскетболістка, засуджена за контрабанду канабісу, - ред.)", я б зустрівся з ним. Але це залежатиме від того, що він скаже", - говорив президент США раніше у жовтні.

Нагадаємо, за даними Reuters, Путін використовуватиме зернову угоду для тиску на лідерів "Великої двадцятки". Але зрештою погодиться на її продовження.

Зазначимо, на саміт в Індонезії запрошено й президента України Володимира Зеленського, проте його очна участь під питанням.

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