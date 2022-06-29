Президент Индонезии едет в Украину: какова цель визита

Президент Индонезии Джоко Видодо сегодня посетит Украину. Он вместе со своей командой едет в Киев из Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Видодо.

"Перемышль, Польша, в девять часов вечера я и маленькая группа людей едем в Киев, Украина. Мы начали эту миротворческую миссию с благих намерений. Надеюсь, станет легче", - написал он. Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kyiv, Ukraina.



Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. pic.twitter.com/fYsH79upfN — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022