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Президент Индонезии едет в Украину: какова цель визита

Новина українською →
Киев, Среда 29 июня 2022 09:21
Президент Индонезии едет в Украину: какова цель визита Фото: президент Индонезии Джоко Видодо (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Индонезии Джоко Видодо сегодня посетит Украину. Он вместе со своей командой едет в Киев из Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Видодо.

"Перемышль, Польша, в девять часов вечера я и маленькая группа людей едем в Киев, Украина. Мы начали эту миротворческую миссию с благих намерений. Надеюсь, станет легче", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо посетит Киев и Москву. Он намерен попросить Путина отдать приказ о немедленном прекращении огня в Украине.

Также индонезийский лидер хочет призвать страны найти немедленное решение глобального продовольственного и энергетического кризисов.

Отметим, что Индонезия осудила вторжение РФ в Украину, однако в апреле президент отклонил запрос на поставку оружия от президента Украины Владимира Зеленского.

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