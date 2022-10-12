Байден не бачить сенсу зустрічатися з Путіним на саміті G20

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова американського президента в інтерв'ю CNN .

За словами Байдена, він не бачить "вагомих причин" для зустрічі з Путіним. Однак він не виключив такої можливості і заявив, що двосторонні переговори від предмета розмови.

"Це залежатиме від того, про що саме він хоче поговорити", - сказав Байден, додавши, що якщо Путін захоче обговорити ув'язнену зірку американського баскетболу Брітні Грінер, то він буде відкритий для бесіди.

"Він діяв жорстоко. Я думаю, що він скоїв військові злочини. І тому я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз", - пояснив Байден.